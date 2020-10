MÄRKTE-Dax zur Eröffnung höher erwartet - Corona und Bilanzen im Blick

Frankfurt, 27. Okt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Wegen der Furcht der Anleger vor neuerlichen Einschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie hatte er am Montag 3,7 Prozent auf 12.177,18 Punkte nachgegeben und war damit auf den niedrigsten Stand seit fast vier Monaten gefallen. In Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern steigen die Corona-Neuinfektionen derzeit rapide. Einem Bericht zufolge plant Bundeskanzlerin Angela Merkel einen "Lockdown light", um die Pandemie wieder in den Griff zu bekommen - dabei sollten Schulen und Geschäfte weitgehend geöffnet bleiben, Gastronomie und Veranstaltungen aber geschlossen werden. Einschränkungen könnten dabei schon am Mittwoch bei der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen werden. Im Blick der Anleger sind zudem die Geschäftszahlen einer Reihe von Unternehmen. Der Kunststoffkonzern Covestro hat im dritten Quartal unter dem Strich deutlich mehr verdient. Der Großküchenausrüster Rational hat den Rückstand bei Umsatz und Gewinn im dritten Quartal verringert, traut sich wegen der Corona-Krise aber keine Prognose zu. Aus dem Ausland werden unter anderem die Ergebnisse von Microsoft, BP, Pfizer, Eli Lilly oder HSBC erwartet. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.177,18 Dax-Future 12.243,00 EuroStoxx50 3.105,25 EuroStoxx50-Future 3.109,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 27.685,38 -2,3 Prozent Nasdaq 11.358,94 -1,6 Prozent S&P 500 3.400,97 -1,9 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 23.469,00 -0,1 Prozent Shanghai 3.252,18 +0,0 Prozent Hang Seng 24.738,00 -0,7 Prozent (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Stefanie Geiger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)