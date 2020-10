MÄRKTE-Dax vor EZB-Entscheid höher erwartet

Frankfurt, 29. Okt (Reuters) - In Erwartung neuer Hinweise auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten. Am Mittwoch hatte ihn die geplante Verschärfung der Pandemie-Restriktionen 4,2 Prozent ins Minus auf 11.560,51 Punkte gedrückt. Wegen der explodierenden Coronavirus-Infektionszahlen und des erneuten Stillstands in Teilen der europäischen Wirtschaft erhoffen sich Börsianer von den Führungsmitgliedern der EZB weitere Geldspritzen. "Es besteht die Möglichkeit, dass sie die Geldpolitik tatsächlich lockern", sagte Volkswirt Paul Diggle vom Vermögensverwalter Aberdeen Standard. "Es ist aber wahrscheinlicher, dass sie den Donnerstag nutzen, um eine Lockerung im Dezember anzudeuten, wenn eine neue Reihe von makroökonomischen Prognosen vorliegt." Parallel dazu hält eine neue Welle von Firmenbilanzen Investoren auf Trab. Vor dem Hintergrund der sich verschärfenden Virus-Krise richten sie ihre Aufmerksamkeit auf die Ausblicke der Unternehmen. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.560,51 Dax-Future 11.583,50 EuroStoxx50 2.963,54 EuroStoxx50-Future 2.965,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.519,95 -3,4 Prozent Nasdaq 11.004,87 -3,7 Prozent S&P 500 3.271,03 -3,5 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 23.327,20 -0,4 Prozent Shanghai 3.277,07 +0,2 Prozent Hang Seng 24.560,37 -0,6 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)