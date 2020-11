MÄRKTE-Dax nach schwarzer Woche wieder höher erwartet

Frankfurt, 02. Nov (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Freitag war er belastet durch Rekordwerte bei den Corona-Infektionen und die neuerlichen Einschränkungen im Kampf gegen den Erreger 0,4 Prozent schwächer bei 11.556,48 Punkten aus dem Handel gegangen - auf Wochensicht war der Verlust mit 8,6 Prozent so groß wie seit Mitte März nicht mehr gewesen. Bis Ende November liegt das öffentliche Leben in Deutschland weitgehend flach. Gaststätten, Kinos oder Theater sind geschlossen, der Einzelhandel darf weniger Kunden empfangen. Damit soll die zweite Welle in der Pandemie gebrochen werden. Volkswirte gehen davon aus, dass der erzwungene Stillstand tiefe Spuren in der Konjunktur hinterlässt. Dabei dürften Börsianer auch auf die Einkaufsmanagerindizes für Oktober achten, deren detaillierte Ergebnisse am Vormittag vorgelegt werden und die zu den frühesten Konjunkturindikatoren zählen. Doch auch Unternehmenszahlen dürften für Gesprächsstoff sorgen. Die Medizintechnik-Tochter von Siemens muss den Turbulenzen in Krankenhäusern und Laboren in der Corona-Pandemie Tribut zollen. Beim Umsatz trat Siemens Healthineers im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende September) mit 14,5 Milliarden Euro auf der Stelle. Der Nettogewinn ging um zehn Prozent auf 1,42 Milliarden Euro zurück, wie das Unternehmen am Montag in Erlangen mitteilte. Ergebnisse zum Sommerquartal legen unter anderem auch Ryanair und PayPal vor. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.556,48 Dax-Future 11.590,50 EuroStoxx50 2.958,21 EuroStoxx50-Future 2.963,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.501,60 -0,6 Prozent Nasdaq 10.911,59 -2,5 Prozent S&P 500 3.269,96 -1,2 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 23.295,48 +1,4 Prozent Shanghai 3.227,25 +0,1 Prozent Hang Seng 24.374,85 +1,1 Prozent (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Stefanie Geiger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)