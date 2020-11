MÄRKTE-Dax zur Eröffnung höher erwartet - Freude über Biden-Sieg

Frankfurt, 09. Nov (Reuters) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Gewinnmitnahmen drückten den deutschen Leitindex am Freitag 0,7 Prozent ins Minus auf 12.480,02 Punkte. Auf Wochensicht hatte er satte acht Prozent zugelegt, der stärkste Anstieg seit Anfang Juni. Anleger reagieren erleichtert auf den Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl. Sie hoffen auf eine weniger konfrontative Außen- und Wirtschaftspolitik. Unabhängig davon bleiben die grassierende Coronavirus-Pandemie und die jüngsten Restriktionen zu deren Eindämmung weiter Gesprächsstoff. Daneben stehen weitere Firmenbilanzen an, darunter von Infineon. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.480,02 Dax-Future 12.675,50 EuroStoxx50 3.204,05 EuroStoxx50-Future 3.250,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 28.323,40 -0,2 Prozent Nasdaq 11.895,23 +0,0 Prozent S&P 500 3.509,44 +0,0 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 24.839,84 +2,1 Prozent Shanghai 3.374,73 +1,9 Prozent Hang Seng 26.093,59 +1,5 Prozent (Reporter: Hakan Ersen und Anika Ross, redigiert von XY. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)