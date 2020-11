MÄRKTE-Dax niedriger erwartet - Zahlreiche Firmenbilanzen

Frankfurt, 12. Nov (Reuters) - Nach den Kursgewinnen der vergangenen Tage wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag niedriger starten. Am Mittwoch hatte der deutsche Börsenleitindex dank anhaltender Hoffnungen auf die baldige Zulassung eines Coronavirus-Impfstoffs 0,4 Prozent auf 13.2316,18 Punkte zugelegt. Die Hoffnung auf eine rasche Überwindung der Pandemie präge weiterhin die Stimmung am Markt, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. Die weiter steigenden Infektionszahlen bremsten die Börsenrally allerdings. Daneben richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die anstehenden US-Konjunkturdaten, von denen sie sich Rückschlüsse auf die Geldpolitik der Notenbank Fed versprechen. Bei den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe erwarten Experten einen Rückgang auf 735.000 von 751.000 in der Vorwoche. Die Inflationsrate für Oktober habe sich im Monatsvergleich auf 0,1 von 0,2 Prozent verlangsamt. Zugleich steht erneut eine Flut von Firmenbilanzen auf dem Programm. Neben Dax-Konzernen wie Deutsche Telekom oder Siemens öffnet unter anderem der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney seine Bücher. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.216,18 Dax-Future 13.140,50 EuroStoxx50 3.467,30 EuroStoxx50-Future 3.442,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 29.397,63 -0,1 Prozent Nasdaq 11.786,43 +2,0 Prozent S&P 500 3.572,66 +0,8 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 25.443,64 +0,4 Prozent Shanghai 3.331,69 -0,3 Prozent Hang Seng 26.144,55 -0,3 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)