MÄRKTE-Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Warten auf Impfstoff

Frankfurt, 17. Nov (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Gestützt von positiven Daten zu einem weiteren möglichen Corona-Impfstoff hatte er am Montag 0,5 Prozent zugelegt auf 13.138,61 Punkte. Der Moderna-Impfstoffkandidat zeige eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent, teilte das Unternehmen mit. "Wir werden einen Impfstoff haben, der Covid-19 stoppen kann", sagte Moderna-Präsident Stephen Hoge. Die Nachricht dürfte die Markterholung verfestigen, sagte Seema Shah, Chefstrategin bei Principal Global Investors. "Die Anzeichen für eine baldige Rückkehr zur Normalität nehmen zu, und dies dürfte die Rally weiter anheizen." Davon dürften kleinere Unternehmen, unterbewertete Firmen und zyklische Werte profitieren. "Eine lockere Geldpolitik, fiskalische Anreize, sich erholendes Wirtschaftswachstum - es gibt viel Gründe für Investoren, optimistisch zu sein." Hauptthema an den Börsen dürfte das Thema Impfstoff bleiben. BioNTech und Pfizer hatten zuletzt angekündigt, noch im November Daten zur Sicherheit ihres Kandidaten vorzulegen, die Voraussetzung für den Antrag auf eine Notfallzulassung in den USA sind - aber kein Datum genannt. Auch AstraZeneca prüft derzeit seinen Impfstoffkandidaten in einer großen Studie, Daten zur Wirksamkeit liegen hier noch nicht vor. Daneben stehen einige Unternehmensdaten an: Unter anderem öffnen Zooplus, Walmart, Easyjet und Fortum ihre Bücher. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.138,61 Dax-Future 13.087,50 EuroStoxx50 3.466,21 EuroStoxx50-Future 3.451,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 29.950,44 +1,6 Prozent Nasdaq 11.924,13 +0,8 Prozent S&P 500 3.626,91 +1,2 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 25.976,41 +0,3 Prozent Shanghai 3.337,73 -0,3 Prozent Hang Seng 26.375,44 +0,0 Prozent (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)