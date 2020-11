MÄRKTE-Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Bitcoin auf Höhenflug

Frankfurt, 19. Nov (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag niedriger starten. Die Hoffnung auf einen wirksamen Impfstoff im Kampf gegen die Corona-Pandemie hatte den deutschen Leitindex am Mittwoch um ein halbes Prozent auf 13.201 Punkte steigen lassen. Im Blick behalten Anleger den Höhenflug von Bitcoin. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise stieg am Donnerstag über die Marke von 18.000 Dollar und steuert auf ein frisches Rekordhoch zu. Ihr Kurs hat sich binnen sechs Wochen fast verdoppelt. Erstmals seit dem spektakulären Zusammenbruch des Zahlungsabwicklers Wirecard wird zudem der langjährige Vorstandschef Markus Braun öffentlich Stellung nehmen und vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss aussagen. Wie es um den US-Arbeitsmarkt bestellt ist werden die wöchentlichen Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe zeigen. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.201,89 Dax-Future 13.093,00 EuroStoxx50 3.482,17 EuroStoxx50-Future 3.452,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 29.438,42 -1,2 Prozent Nasdaq 11.801,60 -0,8 Prozent S&P 500 3.567,79 -1,2 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 25.617,34 -0,4 Prozent Shanghai 3.355,65 +0,3 Prozent Hang Seng 26.425,93 -0,5 Prozent (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)