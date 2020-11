Dax etwas höher erwartet - Corona bleibt Thema

Frankfurt (Reuters) - Angetrieben von der Hoffnung auf einen Impfstoff noch im Dezember dürfte der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag etwas fester starten.

The DAX (German stock index) logo is seen at the stock exchange in Frankfurt, Germany, March 23, 2018. REUTERS/Kai Pfaffenbach