MÄRKTE-Dax niedriger erwartet - Brexit-Drama im Blick

Frankfurt, 07. Dez (Reuters) - Zum Auftakt der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge Am Montag niedriger starten. Am Freitag hatte die Rekordrally an den US-Börsen den Leitindex 0,4 Prozent ins Plus auf 13.298 Punkte geschoben. Im Fokus stehen zum Wochenanfang die Brexit-Gespräche zwischen der Europäischen Union und Großbritannien. Ohne ein Handelsabkommen drohen zum Jahreswechsel gegenseitige Zölle mit Belastungen für die Wirtschaft beiderseits des Ärmelkanals. Zudem stehen am Montag die Zahlen zur deutschen Industrieproduktion an. Die anhaltende Erholung im verarbeitenden Gewerbe werde die Einbußen im Dienstleistungssektor kaum wettmachen, sagen Börsianer. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.298,96 Dax-Future 13.256,00 EuroStoxx50 3.539,27 EuroStoxx50-Future 3.524,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 30.218,26 +0,8 Prozent Nasdaq 12.464,23 +0,7 Prozent S&P 500 3.699,12 +0,9 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 26.551,89 -0,8 Prozent Shanghai 3.424,38 -0,6 Prozent Hang Seng 26.454,27 -1,4 Prozent (Reporter: Anika Ross und Hakan Ersen, redigiert von XY. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)