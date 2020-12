Dax zur Eröffnung höher erwartet - Brexit-Gespräche im Blick

Frankfurt (Reuters) - Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

A DAX logo is pictured at the trading floor of the stock exchange in Frankfurt, Germany December 29, 2017. REUTERS/Ralph Orlowski

Am Dienstag war er 0,1 Prozent fester bei 13.278,49 Punkten aus dem Handel gegangen.

Für Gesprächsstoff sorgen dürfte einmal mehr die Corona-Pandemie: Am Vormittag stehen im Bundestag Haushaltsberatungen an, an der Generaldebatte ist auch Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Bereits am Dienstag machte der Bundestag den Weg frei für die zweithöchste Neuverschuldung in der Geschichte der Bundesrepublik.

Im Fokus der Anleger stehen zudem die festgefahrenen Brexit-Verhandlungen. Der britische Premierminister Boris Johnson will im Tagesverlauf zu persönlichen Gesprächen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Brüssel reisen. Bei einem Abendessen solle nach einer Lösung gesucht werden, teilte die britische Regierung mit. Insbesondere bei der Frage der Fischereirechte liegen Großbritannien und EU noch weit auseinander. Sollte es in den nächsten Tagen nicht zu einer Einigung zwischen der EU und Großbritannien samt Freihandelsabkommen kommen, droht Anfang 2021 ein harter Bruch mit größeren Verwerfungen für die Wirtschaft.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 13.278,49

Dax-Future 13.345,00

EuroStoxx50 3.525,87

EuroStoxx50-Future 3.545,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 30.173,88 +0,4 Prozent

Nasdaq 12.582,77 +0,5 Prozent

S&P 500 3.702,25 +0,3 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei 26.782,07 +1,2 Prozent

Shanghai 3.391,38 -0,6 Prozent

Hang Seng 26.540,55 +0,9 Prozent