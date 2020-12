MÄRKTE-Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt, 28. Dez (Reuters) - Der Dax wird am Montag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Tag vor Weihnachten hatte er fester geschlossen, nachdem sich die an Heiligabend erreichte Einigung in den Verhandlungen über ein Brexit-Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union angedeutet hatte. Zudem dürfte die Anleger ermutigen, dass US-Präsident Donald Trump nach langer Blockade nun doch noch das im Kongress vereinbarte Corona-Hilfspaket im Volumen von rund 900 Milliarden Dollar unterzeichnet hat. Zwischen den Jahren liegt der Blick weiterhin auf dem Thema Corona: Einerseits haben die ersten Impfungen in Deutschland begonnen, und ein Licht am Ende des Tunnels gerät in Sicht. Andererseits besteht die Befürchtung, dass die Neuinfektionen durch Weihnachten und Silvester hoch bleiben oder sogar noch steigen könnten. Derzeit gelten weitreichende Einschränkungen des öffentlichen und geschäftlichen Lebens bis zum 10. Januar; die Restriktionen dürften aber verlängert werden. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.587,23 Dax-Future 13.656,00 EuroStoxx50 3.543,28 EuroStoxx50-Future 3.539,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones Kein Handel Nasdaq Kein Handel S&P 500 Kein Handel Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 26.854,03 +0,7 Prozent Shanghai 3.390,04 -0,2 Prozent Hang Seng 26.303,37 -0,3 Prozent (Reporterin: Christina Amann, bearbeitet von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)