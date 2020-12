MÄRKTE-Dax höher erwartet - Corona-Impfungen im Blick

Frankfurt, 29. Dez (Reuters) - Am vorletzten Handelstag des Börsenjahres wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag höher starten, nachdem er am Montag auf ein Rekordhoch geklettert war. Geprägt wird die Stimmung Börsianern zufolge weiterhin von der Erleichterung über den Brexit-Deal, den Start der Massen-Impfungen gegen das Coronavirus und dem freien Weg für ein weiteres Konjunkturpaket in den USA. Konjunkturdaten stehen dagegen kaum auf dem Terminplan. In den USA wird das Barometer für die Kauflaune der Verbraucher veröffentlicht. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.790,29 Dax-Future 13.869,00 EuroStoxx50 3.575,41 EuroStoxx50-Future 3.580,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 30.403,97 +0,7 Prozent Nasdaq 12.899,42 +0,7 Prozent S&P 500 3.735,36 +0,9 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 27.568,15 +2,7 Prozent Shanghai 3.379,59 -0,5 Prozent Hang Seng 26.545,76 +0,9 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)