MÄRKTE-Dax zum Handelsauftakt 2021 höher erwartet

Frankfurt, 04. Jan (Reuters) - Zum Auftakt des Börsenjahres 2021 wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Am Mittwoch hatte er das turbulente Jahr 2020 mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 13.718,78 Punkten beendet. Die großen Themen der vergangenen Monate begleiten Börsianer aber vorerst weiter: Die Coronavirus-Pandemie ist trotz der angelaufenen Massenimpfungen noch nicht überwunden. Mit dem Ablauf der Übergangsfrist ist der Brexit nun zwar endgültig vollzogen, die Anpassung an die neuen Gegebenheiten wird aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Vor diesem Hintergrund warten Börsianer gespannt auf die Stimmungsbarometer der deutschen, britischen und europäischen Einkaufsmanager. Außerdem werfen sie ein Auge auf das Treffen der Opec+. Experten rechnen damit, dass die großen Exportländer eine Lockerung ihrer Förderbremse beschließen werden. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.718,78 Dax-Future 13.713,00 EuroStoxx50 3.552,64 EuroStoxx50-Future 3.551,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones Kein Handel Nasdaq Kein Handel S&P 500 Kein Handel Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 27.258,38 -0,7 Prozent Shanghai 3.507,66 +1,0 Prozent Hang Seng 27.428,84 +0,7 Prozent