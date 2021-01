MÄRKTE-Dax vor Corona-Gipfel niedriger erwartet

Frankfurt, 05. Jan (Reuters) - Kurz vor den Beratungen über die Coronavirus-Beschränkungen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag niedriger starten. Insidern zufolge werden Bund und Länder eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 31. Januar beschließen. Strittig ist noch die Frage der Wieder-Eröffnung von Schulen und Kitas. Vor diesem Hintergrund richten Börsianer ihre Aufmerksamkeit auf die deutschen Einzelhandelsumsätze. Experten erwarten für November ein Minus von zwei Prozent. Auf dem Terminplan steht außerdem das Barometer für die Stimmung der Einkaufsmanager im verarbeitenden Gewerbe der USA. Hier sagen Analysten für Dezember einen leichten Rückgang auf 56,6 Punkte voraus. Unabhängig davon fiebern Investoren der Nachwahl für den US-Senat entgegen. "Zuletzt ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass die Demokraten beide Sitze gewinnen, womit sie nach dem Repräsentantenhaus auch die Mehrheit im Senat hätten", sagte Commerzbank-Analyst Daniel Briesemann. "Dies würde die geplante expansive Fiskalpolitik des neu gewählten US-Präsidenten Joe Biden erleichtern." Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.726,74 Dax-Future 13.690,00 EuroStoxx50 3.564,39 EuroStoxx50-Future 3.541,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 30.223,89 -1,3 Prozent Nasdaq 12.698,45 -1,5 Prozent S&P 500 3.700,65 -1,5 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 27.158,63 -0,4 Prozent Shanghai 3.521,43 +0,5 Prozent Hang Seng 27.584,61 +0,4 Prozent (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)