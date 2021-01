MÄRKTE-Dax höher erwartet - US-Arbeitsmarkt im Blick

Frankfurt, 06. Jan (Reuters) - In Erwartung von US-Arbeitsmarktdaten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch höher starten. Wegen der weiter grassierenden Corona-Pandemie rechnen Experten damit, dass sich der Stellenaufbau in den USA den Berechnungen der privaten Arbeitsagentur ADP zufolge im Dezember auf 88.000 von 307.000 im Vormonat verlangsamt hat. Die Zahlen geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag. Daneben warten Börsianer gespannt auf die Endergebnisse der Stichwahl für die beiden Senatsposten des US-Bundesstaats Georgia. Bislang hat sich in der Nacht zunächst kein Sieger abgezeichnet. Sollten die Demokraten des designierten US-Präsidenten Joe Biden neben dem Repräsentantenhaus auch im Senat die Oberhand gewinnen, rechnen Experten mit zusätzlichen staatlichen Ausgabenprogrammen. Einen Lichtblick erhoffen sich Investoren von der EU-Gesundheitsbehörde EMA. Sie könnte grünes Licht für die Zulassung des Coronavirus-Impfstoffs der US-Firma Moderna geben. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.651,22 Dax-Future 13.667,00 EuroStoxx50 3.547,85 EuroStoxx50-Future 3.544,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 30.391,60 +0,6 Prozent Nasdaq 12.818,96 +1,0 Prozent S&P 500 3.726,86 +0,7 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 27.038,67 -0,4 Prozent Shanghai 3.534,12 +0,2 Prozent Hang Seng 27.625,19 -0,1 Prozent (Reporter: Hakan Ersen und Anika Ross, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter 030 2201 33702.)