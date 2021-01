Dax-Rekordjagd dürfte weitergehen - Konjunkturdaten im Blick

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung einer Flut von Konjunkturdaten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten.

A DAX logo is pictured at the trading floor of the stock exchange in Frankfurt, Germany December 29, 2017. REUTERS/Ralph Orlowski

Am Mittwoch hatte er dank Spekulationen auf einen Wachstumsschub in den USA knapp zwei Prozent auf 13.891,97 Punkte zugelegt und damit so hoch wie noch nie geschlossen.

Vom Chaos in Washington zeigten sich Anleger zunächst unberührt. In den USA hatten Anhänger von Donald Trump das Kapitol gestürmt, während der Kongress sich anschickte, Joe Bidens Wahlsieg formell zu bestätigen. Die Wall Street hatte daraufhin Gewinne abgegeben, ein Kursrutsch war aber ausgeblieben. Anleger konzentrierten sich darauf, dass nach einem Sieg der Demokraten bei den Senatswahlen in Georgia Bidens Partei neben dem Repräsentantenhaus nun auch die Mehrheit im Senat innehat.

Für den Handelstag dürfte in Europa das Barometer für die Stimmung in den europäischen Chef-Etagen und der europäischen Verbraucher frische Impulse liefern. Daneben stehen die Auftragseingänge der deutschen Industrie und die europäischen Einzelhandelsumsätze auf dem Terminplan.

In den USA ziehen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe eine höhere Aufmerksamkeit auf sich, nachdem die private Arbeitsagentur am Mittwoch für Dezember überraschend einen Stellenabbau bekanntgegeben hatte. Am Freitag stehen die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten zur Veröffentlichung an.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 13.891,97

Dax-Future 13.917,00

EuroStoxx50 3.611,08

EuroStoxx50-Future 3.610,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 30.829,40 +1,4 Prozent

Nasdaq 12.740,79 -0,6 Prozent

S&P 500 3.748,14 +0,6 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei 27.426,54 +1,4 Prozent

Shanghai 3.537,07 -0,4 Prozent

Hang Seng 27.553,91 -0,5 Prozent