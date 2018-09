MÄRKTE-Finanzierung von Zukäufen lastet auf Aktien von DCC

Frankfurt, 27. Sep (Reuters) - Wegen einer Platzierung sind die Aktien des irischen Dienstleistungskonzerns DCC am Donnerstag größter Verlierer im Londoner Leitindex gewesen. Die Papiere fielen um bis zu 6,3 Prozent.

Das Unternehmen will die in Kanada beheimatete Firma Jam Group übernehmen, die Musikinstrumente vertreibt. Der Unternehmenswert liegt bei 170 Millionen Dollar. DCC kündigte an, seine Einkaufstour fortzusetzen und bis zu 8,9 Millionen neue Aktien an institutionelle Investoren auszugeben.