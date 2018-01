MÄRKTE-Rekord-Kurssturz bei Einzelhändler Debenhams - Gewinnwarnung

Frankfurt, 04. Jan (Reuters) - Gekürzte Gewinnziele brocken Debenhams den größten Kurssturz der Firmengeschichte ein. Die Aktien der britischen Kaufhauskette brachen am Donnerstag um fast 24 Prozent ein und waren mit 27,1 Pence so billig wie zuletzt vor neun Jahren. In ihrem Sog verloren die Titel der Konkurrenten Marks & Spencer und Next bis zu 1,9 Prozent.

Wegen eines enttäuschenden Weihnachtsgeschäfts und hoher Rabatte peilt Debenhams für 2018 nur noch einen Gewinn von umgerechnet 62 bis 73 Millionen Euro an. Von Reuters befragte Analysten hatten bislang mit 93 Millionen Euro gerechnet.