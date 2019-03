MÄRKTE-Britische Kaufhauskette Debenhams vergrault Anleger mit Gewinnwarnung

Frankfurt, 05. Mrz (Reuters) - Anleger der britischen Kaufhauskette Debenhams haben nach einer erneuten Gewinnwarnung das Weite gesucht. Die Aktien sackten am Dienstag um bis zu zwölf Prozent auf 2,81 Pence ab und waren einer der am meisten gehandelten Titel an der Londoner Börse. Der einst größte Kaufhausbetreiber Großbritanniens rechnet nach eigenen Angaben nicht mehr damit, in diesem Jahr einen Gewinn von 8,2 Millionen Pfund zu erreichen. Noch im Januar hatte der Vorstand dieses Ziel bestätigt. Debenhams hatte die Prognosen zuletzt mehrfach nach unten korrigiert.

Der Konzern führte die erneute Prognosesenkung auf höhere Finanzierungskosten zurück sowie geringere Ausgaben von Kunden. Die Verkäufe gingen im ersten Geschäftshalbjahr (per Anfang März) um 5,3 Prozent zurück. Debenhams will demnächst 50 Läden schließen. (Reporter: Arathy S Nair und Patricia Uhlig, redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)