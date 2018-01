MÄRKTE-US-Fluggesellschaft Delta steigt auf Rekordhoch

New York, 11. Jan (Reuters) - Mit einer optimistischen Gewinnprognose hat Delta Air Lines am Donnerstag die Anleger an der Wall Street in Kaufstimmung versetzt. Die Aktien der zweitgrößten US-Fluggesellschaft stiegen um fast drei Prozent auf das Rekordhoch von 57,50 Dollar. Für das laufende Quartal erhöhte das Management seine Ergebnisprognose auf 6,35 bis 6,70 Dollar je Aktie. Das ist deutlich mehr als von Analysten erwartet. Zu Beginn 2018 zeichne sich erstmals seit fünf Jahren in allen Bereichen ein Aufschwung ab, sagte Delta-Präsident Glen Hauenstein. Er sprach von einer robusten Nachfrage und steigenden Ticketpreisen für Geschäftskunden. (Reporter: Alana Wise, geschrieben von Andrea Lentz; redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles