MÄRKTE-Delta nach Quartalsbericht im Aufwind

New York, 11. Okt (Reuters) - Mit ihren Zwischenbericht hat die US-Fluggesellschaft Delta am Donnerstag die Anleger in New York in Kauflaune versetzt. Die Aktien stiegen um 5,4 Prozent auf 52,37 Dollar. Das Unternehmen wies für das dritte Geschäftsquartal einen Gewinn je Aktie von 1,80 Dollar aus. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 1,74 Dollar gerechnet. Eine höhere Nachfrage und eine bessere Kostenkontrolle hätten dem Unternehmen dabei geholfen, die steigenden Kerosinkosten zu kompensieren, teilte Delta mit.

Auch die Kurse anderer Fluggesellschaften wie American Airlines und United Continental legten zu. Sie stiegen zwischen zwei und vier Prozent.