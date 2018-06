MÄRKTE-Deutsche Bank fällt an der Börse auf Rekordtief

Frankfurt, 27. Jun (Reuters) - Der Ausverkauf an der Börse bei der Deutschen Bank hat am Mittwoch einen neuen Höhepunkt erreicht. Die Aktien von Deutschlands größtem Geldhaus rutschten um bis zu 4,9 Prozent auf ein Rekordtief von 8,7550 Euro. Erstmals seit Ende September 2016 waren die Papiere damit weniger wert als neun Euro. Anleger zogen aus Angst vor einem Handelskrieg bei riskanteren Titeln die Notbremse. Das bekamen auch andere Kreditinstitute zu spüren: Der europäische Sektorindex war mit 1,6 Prozent größter Verlierer. “Anleger wollen ihre Risiken zurückfahren und das trifft besonders die Banken”, erläuterte ein Händler. Seit Jahresbeginn hat der Sektor 14 Prozent abgegeben.

Bei der Deutschen Bank ist die Lage mit einem Minus von bis dato 44 Prozent aber um einiges brenzliger. Mittlerweile beträgt die Marktkapitalisierung nur noch 19 Milliarden Euro. Zum Vergleich: US-Branchenprimus JP Morgan hat mit 357 Milliarden Dollar ein weitaus dickeres Polster.

Investoren machten die Umbauten an der Konzernspitze und der Strategie skeptisch. Die Experten des Analysehauses CFRA betonten, "nicht überzeugt vom Turnaround-Plan des neuen Vorstandschefs Christian Sewing" zu sein. Das Risiko weiterer Kursverluste sei noch nicht gebannt. Neben den anhaltend niedrigen Zinsen in der Euro-Zone, werde die Kursschwäche das Aktienhandelsgeschäft der Bank negativ beeinflussen.