MÄRKTE-Aktie der Deutschen Bank rutscht unter sechs Euro

Frankfurt, 03. Jun (Reuters) - Die Talfahrt der Deutschen Bank hält an. Die Aktie des Geldhauses rutschte am Montag erstmals unter die Marke von sechs Euro und verbilligte sich um 2,4 Prozent auf 5,949 Euro. Damit schrumpft der Börsenwert des Instituts auf 12,3 Milliarden Euro. Ein unmittelbarer Abstieg aus der ersten deutschen Börsenliga droht allerdings nicht, da vier andere Dax-Werte eine noch geringere Marktkapitalisierung aufweisen.

Die Deutsche Bank ist seit Jahren in der Krise. Vorstandschef Christian Sewing hatte auf der Hauptversammlung im Mai harte Einschnitte angekündigt. Außerdem spekulieren Anleger wegen des kostspieligen Umbaus des Investmentbankings auf eine erneute Kapitalerhöhung. Insidern zufolge will die Deutsche Bank dies allerdings verhindern. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)