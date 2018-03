MÄRKTE-Dax-Future und Xetra-Handel lahmgelegt

Frankfurt, 16. Mrz (Reuters) - Die Deutsche Börse kämpft mit technischen Problemen. An der Terminbörse Eurex kamen am Freitagmorgen zunächst keine Kurse zustande. Auch im Xetra-Handel für Aktien gebe es Schwierigkeiten, teilte der Börsenbetreiber mit. Wegen dieser Schwierigkeiten werde sich die Erstnotiz der Siemens-Medizintechniksparte Helthineers um 30 bis 60 Minuten verzögern. (Reporter: Daniela Pegna und Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

