WDHLG-MÄRKTE 7-Bei der Post geht die Post ab - Aktie auf Rekordhoch

Frankfurt, 08. Aug (Reuters) - Mit seinem überraschend starken Gewinnanstieg hat die Deutsche Post am Dienstag den Anlegern noch mehr Kauflaune gemacht. Die Aktien setzten ihren Rekordkurs fort und stiegen um 1,8 Prozent auf 34,78 Euro - dem höchsten Stand seit dem Börsengang vor 17 Jahren. "Wir sehen das Unternehmen auf Kurs und die Deutsche Post als großen Profiteur des anhaltenden E-Commerce-Booms", schrieb DZ-Bank-Analyst Dirk Schlamp in einer Kurzstudie. Vor diesem Hintergrund bestätige er seine Kaufempfehlung. Auch die Analysten von Baader Helvea bekräftigten ihre "buy"-Einstufung. Es sehe so aus, als könne der Konzern seine für 2020 gesetzten Wachstums- und Rendite-Ziele erreichen. "Wir sehen weiteren Spielraum für Kursgewinne in den nächsten Quartalen." (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Petra Jasper. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)