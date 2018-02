MÄRKTE-Kaufempfehlung schiebt Deutsche-Post-Aktien an

Frankfurt, 02. Feb (Reuters) - Anleger folgen einer Kaufempfehlung der Societe Generale und greifen bei den Aktien der Deutschen Post zu. Die Titel legten gegen den Markttrend am Freitag ein Prozent auf 37,57 Euro zu und gehören damit zu den wenigen Gewinnern im Dax. Aus Sicht der französischen Großbank SocGen ist der Konzern unter den europäische Post-Unternehmen am besten aufgestellt. Dank der soliden Bilanz und hohen Einnahmen sehen die Analysten gute Chancen für Aktienrückkäufe. Sie nahmen die Aktien mit “Buy” und einem Kursziel von 48 Euro in die Bewertung auf.

