WDHLG-MÄRKTE-Anleger greifen bei Nvidia und Post zu

(Berichtigt Namen Nvidia in der Überschrift, nicht Nvidea)

Frankfurt, 10. Okt (Reuters) - Die Anleger haben sich am Dienstag mit Aktien der Deutschen Post eingedeckt. Die Titel legten zwei Prozent auf 38,16 Euro zu und führten damit die Dax-Gewinnerliste an. “Die haben sich so Schritt für Schritt nach oben gemogelt”, sagte ein Händler. “Vermutlich liegt das an den Nachrichten zu Nvidia.” Der US-Konzern hatte neue Chip-Einheiten für autonom fahrende Fahrzeuge vorgestellt, die unter anderem auch von der Deutschen Post eingesetzt werden sollen. Die Bonner wollen selbstfahrende Modelle ihres elektrischen Lieferwagens StreetScooter testen. Nvidia legten in New York in der Spitze über vier Prozent auf 192,95 Dollar zu. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)