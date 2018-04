MÄRKTE-Möglicher Deal von T-Mobile und Sprint treibt Telekom-Aktien

Frankfurt, 27. Apr (Reuters) - Die Hoffnung auf eine baldige Einigung über eine Fusion von T-Mobile US und Sprint hat den Aktien der Deutschen Telekom Rückenwind verliehen. Die Titel gewannen am Freitag in der Spitze 1,8 Prozent auf ein Drei-Monats-Hoch von 14,59 Euro und gehörten damit zu den stärksten Dax-Werten. Insidern zufolge machen die Telekom-Tochter T-Mobile und Sprint bei ihren Fusionsverhandlungen Fortschritte. Angesichts der zu erwartenden Spareffekte dürfte das ein positiver Impuls für die Telekom-Aktie sein, sagte ein Börsianer. Die Aktien des Sprint-Großaktionärs Softbank legten gut vier Prozent zu.

Reporterin: Daniela Pegna; redigiert von Thomas Seythal. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.