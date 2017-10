MÄRKTE-Übernahme von Elektroantriebs-Spezialisten schiebt Deutz an

Frankfurt, 28. Sep (Reuters) - Die Übernahme der auf Elektroantriebe spezialisierten Torqeedo GmbH hat am Donnerstag Deutz-Aktien neuen Schwung gegeben. Die Titel des Motorenbauers stiegen um 3,4 Prozent auf 6,79 Euro und führten damit die Gewinnerliste im SDax an. “Das ist ein wichtiger Schritt in der E-Strategie von Deutz”, sagte ein Händler. Zur beschleunigten Umsetzung der neuen Strategie werde Deutz zunächst rund 100 Millionen Euro inklusive der Akquisition von Torqeedo investieren, erklärte Deutz-Chef Frank Hiller. Das in München ansässige Unternehmen sei Weltmarktführer und Systemlösungsspezialist für integrierte elektrische sowie hybride Bootsantriebe. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)

