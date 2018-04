MÄRKTE-Drohende Abschreibungen in China setzen Deutz zu

Frankfurt, 18. Apr (Reuters) - Mögliche Abschreibungen auf ein Joint Venture in China schickt Deutz auf Talfahrt. Die Aktien des Motorenbauer fielen am Mittwoch bei überdurchschnittlichen Umsätzen um bis zu 5,6 Prozent.

Den Angaben zufolge beläuft sich der Korrekturbedarf auf bis zu 32 Millionen Euro. Grund für die Abschreibungen seien Vorgänge aus den Jahren 2011 bis 2013. Details nannte das Unternehmen nicht. Die Nachricht an sich sei kein Drama, betonte ein Börsianer. Anleger straften Deutz aber dafür ab, dass sie wenige Tage nach den Geschäftszahlen veröffentlicht wurde. Ein kräftiges Plus der Auftragseingänge hatte den Aktienkurs zeitweise gut 14 Prozent in die Höhe getrieben hatte.