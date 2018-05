MÄRKTE-Dollar zieht wieder an - Euro auf Fünf-Monats-Tief

Frankfurt, 16. Mai (Reuters) - Nach mehreren Tagen mit Gewinnmitnahmen decken sich Anleger wieder mit der US-Währung ein. Im Gegenzug fiel der Kurs des Euro am Mittwoch auf ein Fünf-Monats-Tief von 1,1814 Dollar.

An den Rahmenbedingungen für den Devisenmarkt habe sich nichts geändert, betonte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. Die US-Notenbank Fed werde die Zinsen weiter anheben, während die Europäische Zentralbank (EZB) an ihrer ultra-lockeren Geldpolitik vorerst festhalte. "Und schließlich ist der Macron-Euphorie mittlerweile Ernüchterung gefolgt, so dass sie dem Euro ebenfalls keine Unterstützung mehr gibt." (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann.)