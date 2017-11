Singapur, 20. Nov (Reuters) - Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen hat der Euro in Fernost nachgegeben. Zum Dollar lag die Einheitswährung am frühen Montagmorgen zunächst 0,4 Prozent im Minus bei 1,1744 Dollar, zum Yen 0,5 Prozent schwächer bei 131,70 Yen. (Reporter: Masayuki Kitano, geschrieben von Scot W. Stevenson. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2888 5168 oder +49 69 7565 1232)

