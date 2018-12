MÄRKTE-"King Dollar" stiehlt anderen Anlagewerten die Show

Frankfurt, 28. Dez (Reuters) - Der Dollar ist einer der größten Gewinner des Jahres 2018. Im Vergleich zu sechs anderen wichtigen Währungen wie dem Euro oder dem Schweizer Franken legte er auf Jahressicht knapp fünf Prozent zu. Vor allem verglichen mit Währungen von Schwellenländern wie Brasilien, Südafrika oder der Türkei verteuerte er sich deutlich. Ein Grund für die starke Nachfrage von Investoren nach dem "Greenback" waren die vier Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed in diesem Jahr. Anlageexperten rechnen allerdings nicht damit, dass der Höhenflug des Dollar 2019 anhält. So signalisierte die Fed wegen einer sich absehbar abkühlenden US-Konjunktur nur noch zwei Zinsanhebungen für 2019. Außerdem prognostiziert Edgar Walk, Chefvolkswirt bei Metzler Asset Management, dass die Staatsverschuldung der USA im kommenden Jahr zunehmend in den Fokus der Investoren rücken wird. Das Haushaltsdefizit der USA schwoll zuletzt auf 779 Milliarden Dollar an und war so hoch wie seit sechs Jahren nicht mehr. Das entsprach knapp vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Es folgt ein Überblick über die Entwicklung ausgewählter Anlagewerte im Jahr 2018: Ausgewählte Anlagewerte +/- Stand Stand in % 28.12.2018 Vorjahr 1. Dollar in türk. Lira +39,1 5,2712 3,7890 2. Dollar in Rubel +20,3 69,3400 57,6575 3. Dollar in braslian. Real * +16,9 3,8732 3,3121 4. Dollar in südafrik. Rand +16,7 14,4250 12,3574 5. US-Dollar in kanad. Dollar +8,1 1,3602 1,2577 6. Dollar in Yuan +5,5 6,8675 6,5069 7. 10j US-Anleihe +4,6 103,14 98,59 8. Dollar-Index +4,6 96,35 92,12 9. Bund-Future +1,2 163,66 161,68 10. 10j. span. Anleihe +1,0 99,91 98,91 11. 10j. ital. Anleihe +0,2 100,69 100,53 12. 10j. Bundesanleihe -0,5 100,17 100,71 13. Gold -1,9 1.277,45 1.302,45 14. Dollar in Yen -2,1 110,35 112,67 15. Euro in Franken -3,7 1,1255 1,1689 16. Euro in Dollar -4,5 1,1458 1,1996 17. T-Bond-Future -5,0 145,38 153,00 18. Pfund in Dollar -6,3 1,2660 1,3512 19. Dow Jones -6,4 23.138,82 24.719,22 20. Aus. Dollar in US-Dollar -9,6 0,7056 0,7801 21. Börse Tokio -12,1 20.014,77 22.764,94 22. Börse London -12,9 6.696,89 7.687,77 23. EuroStoxx50 -14,7 2.987,46 3.503,96 24. Börse Madrid -15,5 8.488,50 10.043,90 25. Börse Mailand -15,9 18.377,88 21.853,34 26. Kupferpreis -16,9 6.022,50 7.247,00 27. Dax -18,2 10.563,05 12.917,64 28. Preis für Brent-Öl -20,2 53,35 66,87 29. Preis für WTI-Öl -24,0 45,93 60,42 30. Börse Shanghai -24,6 2.493,90 3.307,17 31. Ital. Bankenindex -30,0 7.646,98 10.927,51 32. Bitcoin -74,8 3.614,69 14.355,81 (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Nadine Schimroszik. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)