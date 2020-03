MÄRKTE-Dollar gibt nach US-Einigung auf "Bazooka" etwas nach

Frankfurt, 25. Mrz (Reuters) - Der Dollar hat nach der Einigung auf ein massives Hilfspaket der US-Regierung am Mittwoch schwächer notiert. Der Dollar-Index, der die Devise zu anderen wichtigen Währungen misst, fiel um 0,6 Prozent auf 101,44 Punkte. Börsianer blieben aber skeptisch, ob der Run auf die Weltleitwährung durch die Geldflut zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie nachhaltig abebbt.

Die Abstimmung über das Paket in der Kongresskammer steht im Laufe des Tages an. “Jetzt wird die fiskalische Bazooka in Position gebracht und das sollte dazu beitragen, den Finanzierungsstress des Dollars weiter zu verringern”, sagte Moh Siong Sim, Währungsanalyst bei der Bank of Singapore. Wichtig sei aber, dass das Geld schnell in besonders hart getroffene Branchen wie Touristik und Dienstleistungen fließen könne. Angesichts der massiven Börsenturbulenzen hatten sich viele Anleger und Unternehmen mit Dollar eingedeckt.

Schon die US-Notenbank hatte gegen die Krise schwere Geschütze aufgefahren, was allerdings die Nachfrage nach Dollar allerdings bislang nicht nachhaltig eingedämmt hatte. Analysten rechnen nicht mit einer dauerhaften Wende, bevor das Virus nicht spürbar auf dem Rückzug ist. Die Weltgesundheitsorganisation rechnet damit, dass New York das nächste Epizentrum der Pandemie werden könnte. "Es gibt viele Gründe zu glauben, dass wir noch nicht über den Berg sind", sagte Analyst Chris Weston vom Brokerhaus Pepperstone. "Die Menschen haben immer noch das Gefühl, dass die Abwärtsrisiken weitaus größer sind."