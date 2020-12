MÄRKTE-Hoffnung auf US-Konjunkturpaket drückt auf Dollar

Frankfurt, 17. Dez (Reuters) - Das Festhalten der US-Notenbank an ihren ultraniedrigen Zinsen sowie die Hoffnung auf ein US-Konjunkturpaket lasten auf dem Dollar. Zu einem Währungskorb sackte die US-Währung um 0,5 Prozent ab, der Euro stieg im Gegenzug am Donnerstag um 0,3 Prozent auf 1,2235 Dollar und notierte damit so hoch wie seit April 2018 nicht mehr.

Die US-Notenbank um ihren Chef Jerome Powell hatte am Mittwoch ultraniedrige Zinsen bis nach der Corona-Krise signalisiert, zugleich aber keine neuen Konjunkturspritzen auf den Weg gebracht. Die Federal Reserve werde im Rahmen ihrer neuen Strategie ein gewisses Überschießen der Inflation über die Zielmarke akzeptieren, erläuterte Antje Praefcke, Devisenexpertin bei der Commerzbank. Damit werde der Realzins weiter ins Negative gedrückt, was den Dollar belaste.

Dadurch wachse der Druck auf den US-Kongress, endlich ein dringend nötiges Hilfspaket zu verabschieden, sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank in Liechtenstein. “Vermutlich dient Jerome Powell den Finanzmärkten damit mehr, als wenn er eine weitere Ausdehnung der ohnehin expansiven Geldpolitik verkündet hätte.” Demokraten und Republikaner äußerten sich am Mittwoch so optimistisch über die Möglichkeit einer Einigung auf weitere Hilfen wie seit Monaten nicht mehr. (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)