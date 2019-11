MÄRKTE-LED-Spezialist Dialight senkt Gewinnprognose - Aktie stürzt ab

Frankfurt, 19. Nov (Reuters) - Der britische LED-Spezialist Dialight rechnet wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China mit einem geringeren Gewinn und schickt damit seine Aktien auf Talfahrt. Die Papiere brachen am Dienstag um mehr als ein Fünftel ein. Seit Jahresbeginn haben sie damit fast 40 Prozent an Wert verloren.

Dialight erwartet im laufenden Jahr einen Betriebsgewinn zwischen fünf und acht Millionen Pfund - noch im Juli hatte das Unternehmen zehn bis 13 Millionen Pfund in Aussicht gestellt. Der Markt für Ampeln sei schwach und werde sich nicht vor der zweiten Jahreshälfte 2020 erholen. “Weil wir viel Geschäft in den USA machen, bedeutet die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Handelsstreit mit China Gegenwind für uns.” (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)