MÄRKTE-Dialog-Anleger machen nach Zahlen Kasse

Frankfurt, 02. Aug (Reuters) - Eigner von Dialog Semiconductor nutzen die Vorlage der endgültigen Quartalszahlen für Gewinnmitnahmen. Die Aktien des Chip-Designers fielen am Donnerstag um knapp sieben Prozent und gaben damit ihren Gewinn von Mittwoch fast komplett ab.

Der für das laufende Quartal angepeilte Umsatz von 365 bis 395 Millionen Dollar liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb DZ Bank-Analyst Harald Schnitzer in einem Kommentar. Entscheidend sei aber die anhaltende Abhängigkeit vom Großkunden Apple. "Dialog muss sein Produkt- und Kundenportfolio diversifizieren." Der iPhone-Hersteller will künftig mehr Chips für seine Smartphones in Eigenregie entwickeln.