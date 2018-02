MÄRKTE-Dialog punktet bei Anlegern mit Zahlen und Ausblick

Frankfurt, 28. Feb (Reuters) - Steigende Umsätze haben Anleger beim Chip-Entwickler Dialog Semiconductor angezogen. Die Aktien kletterten am Mittwoch um bis zu 8,7 Prozent auf 27,13 Euro- Damit führten sie die Gewinnerliste im Technologieindex TecDax an und notierten so hoch wie seit mehr als anderthalb Monaten nicht mehr.

Der Apple-Zulieferer hat den Umsatz im Schlussquartal um 27 Prozent auf 464 Millionen Dollar gesteigert und strebt auch für 2018 weiteres Wachstum an. “Gutes Zahlenwerk für 2017”, hieß es in einem Marktkommentar der DZ Bank. Der Ausblick auf der erste Quartal sei ermutigend, urteilten die Experten vom Bankhaus Lampe. Die für den Zeitraum angepeilten Umsätze von 330 bis 360 Millionen Dollar lägen über den durchschnittlichen Analysten-Erwartungen. Fortlaufend seien dann stärkere Quartale zu erwarten, sagte DZ-Bank-Analyst Harald Schnitzler. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)