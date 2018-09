MÄRKTE-Chiphersteller nach Präsentation von neuen iPhones gefragt

Frankfurt, 13. Sep (Reuters) - Nach der Vorstellung der neuen iPhones von Apple haben sich Anleger mit Aktien von Chipherstellern eingedeckt. Die Titel der an der deutschen Börse notierten Dialog Semiconductor legten am Donnerstag um 1,8 Prozent auf 19,14 Euro zu und waren einer der größten Gewinner im Technologieindex TecDax. In Mailand gewannen die Papiere von STMicroelectronics 2,6 Prozent, ASML Holding legten in Amsterdam um 1,7 Prozent zu und an der Börse in der Schweiz rückten die Aktien von AMS um gut drei Prozent vor.

Apple hatte am Mittwoch in Cupertino drei Nachfolgemodelle für sein Jubiläumsgerät iPhone X vorgestellt. Sie sollen dafür sorgen, dass Apple im Ringen um die Gunst der Kunden nicht weiter hinter Samsung Electronics und Huawei aus China zurückfällt. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Ralf Banser Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)