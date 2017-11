MÄRKTE-Apple-Zulieferer stehen bei Anlegern hoch im Kurs

Frankfurt, 03. Nov (Reuters) - Die zuversichtlichen Geschäftsprognosen von Apple spielen den Zulieferern des iPhone-Herstellers in die Karten. Die Aktien der britisch-deutschen Dialog Semiconductor kletterten am Freitag um 4,1 Prozent auf 43,72 Euro und waren unter den gefragtesten Werten im Technologieindex TecDax. STMicroelectronics legten an der Börse in Mailand um 1,3 Prozent auf 20,70 Euro zu und erreichten den höchsten Stand seit März 2004. AMS stiegen in der Schweiz um zwei Prozent auf 94,10 Franken. Die im Dax notierten Aktien des Chipherstellers Infineon rückten um 1,2 Prozent auf 24,25 Euro vor. “Die Apple-Zahlen und vor allem die Prognosen sind positiv für die Zulieferer”, kommentierte ein Händler.

Apple rechnet wegen seines Jubiläumsmodells iPhone X mit einem florierenden Weihnachtsgeschäft. Der Ausblick auf den Geschäftsverlauf im vierten Quartal war positiver als von Analysten erwartet. Von Juli bis September steigerte Apple den Gewinn um 19 Prozent auf 10,71 Milliarden Dollar. Marktführer Samsung machte in seiner Handysparte zuletzt einen Gewinn von rund drei Milliarden Dollar.