MÄRKTE-Anleger begrüßen Optimismus bei Dialog Semiconductor

Frankfurt, 12. Nov (Reuters) - Der deutsch-britische Chip-Entwickler Dialog Semiconductor rechnet in den kommenden Jahren mit steigenden Gewinnen und erfreut damit seine Aktionäre. Die Papiere legten am Dienstag um bis zu 6,8 Prozent zu und kosteten mit 45,81 Euro so viel wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Dialog hob seine langfristigen Ziele für die Bruttomarge auf 50 bis 53 Prozent an (bislang 47 bis 48 Prozent), die bereinigte operative Gewinnmarge werde mit 20 bis 25 Prozent ebenfalls besser ausfallen als bislang angenommen. Das seien sehr solide Aussichten, sagte ein Händler. Dialog habe sich erfolgreich von Apple emanzipiert.

Dialog Semiconductor hatte im Herbst 2018 Mitarbeiter und Patente für Stromversorgungs-Chips für das iPhone für rund 600 Millionen Dollar an Apple abgegeben. Damit will Firmenchef Jalal Bagherli die Abhängigkeit von dem Branchenriesen reduzieren. Hatte Dialog mit Apple in der Vergangenheit bis zu drei Viertel des Umsatzes erwirtschaftet, sollen es von 2022 an nicht mehr als 40 Prozent sein.