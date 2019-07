MÄRKTE-Konkurrenz bei Heimdialyse lastet auf DaVita und FMC

Frankfurt, 17. Jul (Reuters) - Das Vorpreschen des US-Dialyseanbieters CVS Health bei Heimbehandlungen hat die Aktien von Mitbewerbern unter Druck gesetzt. Aktien von DaVita und Fresenius Medical Care (FMC) gaben am Mittwoch 1,9 und 3,4 Prozent nach.

CVS will kommende Woche mit klinischen Tests für seine Heimdialyse starten. Die US-Regierung will die Zahl der Menschen, die eine Nierenerkrankung im Endstadium entwickeln, bis 2030 um 25 Prozent senken. Sie will erreichen, dass bis 2025 80 Prozent der neuen Patienten entweder Heimdialyse oder eine neue Niere erhalten. (Reporter: Tamara Mathias, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)