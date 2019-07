MÄRKTE-Zahlen von Spirituosenfirma Distil verbreiten Katerstimmung

Frankfurt, 04. Jul (Reuters) - Wegen eines Umsatzeinbruchs droht den Aktien Distil der größte Tagesverlust seit Ende 2014. Die Titel des Anbieters von “Blackwoods”-Gin und “Blavod”-Wodka brachen am Donnerstag zeitweise um gut 26 Prozent ein und waren mit 1,03 Pence so billig wie zuletzt vor zweieinhalb Jahren. Dem Unternehmen zufolge schrumpfte der Absatz im abgelaufenen Quartal unter anderem wegen widrigen Wetters um 15 Prozent und der Umsatz um 20 Prozent. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

