MÄRKTE-Elektronikhändler Dixons Carphone auf Talfahrt - Gewinnwarnung

Frankfurt, 29. Mai (Reuters) - Wegen eines pessimistischen Ausblicks steuert Dixons Carphone auf den größten Tagesverlust seit fast sechseinhalb Jahren zu. Die Aktien des britischen Elektronik-Händlers fielen am Dienstag um bis zu 27 Prozent auf 170 Pence.

Das Unternehmen rechnet für das kommende Geschäftsjahr 2018/2019 mit einem Rückgang des Vorsteuergewinns auf umgerechnet 344 Millionen Euro. Analysten hatten bislang im Schnitt mit 444 Millionen Euro gerechnet - in etwa so viel wie im auslaufenden Geschäftsjahr 2017/2018. Dixons kündigte außerdem Einsparungen an, zu denen Filialschließungen gehören.