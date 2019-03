MÄRKTE-Ausschüttung gibt "Daily Mail"-Verleger DMGT Auftrieb

Frankfurt, 04. Mrz (Reuters) - Die Aussicht auf einen Geldregen ermuntert Anleger zum Einstieg bei Daily Mail and General Trust (DMGT) . Die Aktien des britischen Verlagshauses stiegen am Montag um bis zu 5,4 Prozent und steuerten auf den größten Tagesgewinn seit mehr als einem halben Jahr zu. Das Unternehmen will seine knapp 50-prozentige Beteiligung am Branchendienst Euromoney an die Aktionäre verteilen. Zusätzlich sollen sie umgerechnet 234 Millionen Euro in bar erhalten. Für DMGT-Eigner sei dies ein gutes Geschäft, urteilte Analyst Ian Whittaker von der Investmentbank Liberum. Ein Wermutstropfen sei allerdings, dass das Verlagshaus künftig abhängiger vom schwankungsanfälligen Zeitungsgeschäft sei. Euromoney profitiere mittelfristig vom gestiegenen Streubesitz, der die Index-Gewichtung des Wertes erhöhe. Es könne mit verstärkten Käufen von Fonds gerechnet werden, die Indizes eins zu eins abbilden. Am Montag verloren die Titel von Euromoney allerdings 3,8 Prozent. (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)