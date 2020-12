MÄRKTE-Entscheidung im Preisstreit hilft Drillisch wie auch Telefonica

Berlin, 18. Dez (Reuters) - Das finale Gutachten in einem seit Monaten andauernden Preisstreit zwischen Telefonica Deutschland und der United-Internet-Tochter 1&1 Drillisch ist am Markt gut aufgenommen worden. Der Schiedsgutachter entschied, dass die von Telefonica im Dezember 2018 geltend gemachte Preiserhöhung im geprüften Zeitraum (2016 bis 2020) in voller Höhe unberechtigt ist und damit zu keiner Zahlungsverpflichtung führt, wie Drillisch mitteilte. Damit wurde ein bereits im Oktober veröffentlichter Entwurf hinsichtlich einer Beteiligung von 1&1 Drillisch an den Kosten für die Spektrumsauktion 2015 bestätigt. Die im MDax notierte Aktie legte mehr als vier Prozent zu, während der Mutterkonzern United Internet mehr als 3,6 Prozent gewann.

Telefonica Deutschland hob nach dem Entscheid darauf ab, dass die Optionen für eine künftige Kostenbeteiligung von 1&1 Drillisch bestehen bleiben. Ab 2021 sei man berechtigt, entsprechende Überprüfungen einer Kostenbeteiligung auf Basis des Gutachtens zu beantragen. Der Anteilsschein kletterte um 1,3 Prozent.

Ein Ende des Tauziehens um die Konditionen der geschäftlichen Beziehungen ist damit nicht in Sicht. Drillisch fordert in verschiedenen Preisanpassungsverfahren niedrigere Vorleistungspreise von Telefonica Deutschland. Im Zuge der Auflagen für den Erwerb von E-Plus im Jahr 2014 hatte sich Telefonica Deutschland verpflichtet, bis zu 30 Prozent der Netzkapazität an einen Wettbewerber zu verkaufen. Der Vertrag mit Drillisch ermöglicht eine Überprüfung der Konditionen zweimal im Jahr. Die Streitigkeiten um die Konditionen dauern bereits einige Zeit an.