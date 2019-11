MÄRKTE-Logistikfirma DSV nach Zahlen im Aufwind

Frankfurt, 01. Nov (Reuters) - Ermutigende Geschäftszahlen hieven die Aktien von DSV Panalpina auf ein Rekordhoch. Die Papiere der dänischen Logistikfirma stiegen am Freitag um bis zu 9,2 Prozent auf 709,60 dänische Kronen. Das ist der größte Kurssprung seit gut dreieinhalb Jahren.

Das Unternehmen übertraf mit einem operativen Quartalsgewinn von umgerechnet 240 Millionen Euro die Markterwartungen leicht. Parallel dazu hob es das Einsparziel im Zusammenhang mit der Fusion von DSV mit der Schweizer Panalpina auf 308 von 294 Millionen Euro an. Letzteres dürfte sich sehr positiv auf den operativen Gewinn 2020 auswirken, schrieben die Analysten der Berenberg Bank. DSV kündigte außerdem einen Aktienrückkauf im Volumen von 335 Millionen Euro an.