MÄRKTE-Spedition DX steht dank Ikea-Deal vor Rekord-Kursplus

Frankfurt, 28. Sep (Reuters) - Ein Zusatz-Auftrag zur Auslieferung von Ikea-Produkten an Kunden hat DX am Donnerstag beflügelt. Die Aktien der britischen Spedition stiegen am Donnerstag um mehr als 50 Prozent und steuerten damit auf den größten Tagesgewinn der Firmengeschichte zu. Dabei wechselten innerhalb der ersten beiden Handelsstunden bereits mehr als 18 Mal so viele DX-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Den Angaben zufolge wird DX künftig Kunden von sieben weiteren Ikea-Standorten beliefern. Bislang fährt DX nur Waren der Möbelhaus-Filiale in Reading, westlich von London, und online bestellte Produkte aus. Die zunächst auf drei Jahre angelegte Rahmenvereinbarung mit dem schwedischen Konzern habe ein Volumen von umgerechnet 22 Millionen Euro jährlich. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)