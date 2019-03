MÄRKTE-Ausverkauf bei Palladium hält an - Immer noch teurer als Gold

Frankfurt, 28. Mrz (Reuters) - An den Metallbörsen bleibt der Palladium -Preis unter Druck. Eine Feinunze (31,1 Gramm) verbilligte sich am Donnerstag um rund zwei Prozent auf 1413 Dollar. Das Edelmetall hatte am Mittwoch mit einem Minus von mehr als sechs Prozent den größten Tagesverlust seit Anfang 2017 verbucht. "Angesichts der weltweiten Konjunktursorgen und eines stärkeren Dollars nehmen Anleger nach der Rally der vergangenen Wochen Gewinne mit", sagte Analyst Daniel Hynes vom australischen Bankhaus ANZ. Seit Jahresbeginn hatte sich der Preis für das unter anderem in der Autobranche beim Bau von Katalysatoren verwendete Metall um rund 25 Prozent nach oben bewegt und in der Vorwoche bei 1620 Dollar ein Rekordhoch erreicht. Das zu den Platinmetallen gehörende Palladium ist damit teurer als Gold , das derzeit bei 1300 Dollar je Feinunze notiert. Eine Korrektur bei Palladium sei lange überfällig gewesen, kommentierten die Analysten der Commerzbank. Die Frage, ob dies das Platzen einer Blase gewesen war, lasse sich noch nicht beantworten. "Denn dafür müsste der Preis noch deutlich tiefer beziehungsweise weiter fallen." Der Chef des Rohstoffkonzerns Anglo American , Mark Cutifani, hatte die Preisentwicklung bei Palladium am Mittwoch als Blase bezeichnet, was Marktteilnehmern zufolge den Verkaufsdruck erhöhte. (Reporter: Swati Verma, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)