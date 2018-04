MÄRKTE-Übernahmespekulationen hieven EDP-Kurs auf Sieben-Monats-Hoch

Frankfurt, 09. Apr (Reuters) - Übernahmespekulationen haben die Aktien des portugiesischen Energie-Versorgers EDP am Montag kräftig nach oben getrieben. Die Papiere legten in der Spitze 8,5 Prozent auf 3,35 Euro zu, das war der höchste Stand seit knapp sieben Monaten. Einem Medienbericht zufolge prüft der französische Konkurrent Engie eine mögliche Offerte für EDP. Engie wollte sich zum dem Artikel auf der Website des Wirtschaftssenders “BFM Business” nicht äußern. Die Engie-Anktien verloren 0,3 Prozent. (Reporter: Sudip Kar-Gupta, Daniela Pegna, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)

